Диетолог дала рекомендации по борьбе с лишним весом

Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по борьбе с лишним весом.

В беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что бег на дорожке в любом случае сжигает вес, даже если отвлечься на телефон.

«Сначала уходит гликоген, а уже потом начинает сжигаться жир. Но истина кроется в том, что априори эффективность бега на дорожке в зале намного ниже, чем занятия на свежем воздухе», — отметила эксперт.

По её словам, уличные пробежки интенсивнее сжигают жир, также могут выделяться другие гормоны, которые закрепят эффект.

Как рассказала Соломатина, необходимо корректировать и свой рацион. Главное — сократить количество углеводов во время приёма пищи.

«Если же любите сладости, их в небольшом количестве можно употреблять в первой половине дня или даже перед самой тренировкой, скажем, за 30 минут до похода на фитнес», — добавила она.

Ранее врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.