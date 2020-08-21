В Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО

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В Москве рассказали о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
В Москве рассказали о поддержке социально ориентированных НКО
  • © Е. Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Более 400 тыс. человек получили поддержку в рамках соцпроектов, победивших в конкурсе грантов мэра в 2019 году. НКО, участвовавшим в нём, предоставили 400 млн рублей на осуществление полезных инициатив.

«Город поддерживает социально ориентированные НКО на постоянной основе. Мы стараемся создать все условия для реализации их инициатив. Ежегодно вручаются гранты мэра. В прошлом году на конкурс поступило 670 заявок. 234 проекта были отмечены грантами», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Для участия в конкурсе грантов в 2020 году нужно подать заявку до 28 августа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что первые победители грантового конкурса «Лёгкий старт» для молодых предпринимателей в Севастополе начали получать поддержку.

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