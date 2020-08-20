Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога
- РИА Новости
«Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога», — говорится в сообщении.
Там пояснили, что транспортный налог является региональным налогом, который в значительной степени формирует доход региональных и местных бюджетов.
«Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов», — добавили в министерстве.
В Минфине подчёркивают, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости.
Ранее депутат Андрей Барышев внёс в Госдуму проект закона об отмене транспортного налога с 2021 года.
Комментируя инициативу в беседе с ФБА «Экономика сегодня», парламентарий отметил, что данная идея оправдана ситуацией, сложившейся на фоне пандемии.