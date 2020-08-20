Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

В Министерстве финансов России считают нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости