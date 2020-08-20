Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

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В Министерстве финансов России считают нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога
  • РИА Новости

«Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что транспортный налог является региональным налогом, который в значительной степени формирует доход региональных и местных бюджетов.

«Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов», — добавили в министерстве.

В Минфине подчёркивают, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости.

Ранее депутат Андрей Барышев внёс в Госдуму проект закона об отмене транспортного налога с 2021 года.

Комментируя инициативу в беседе с ФБА «Экономика сегодня», парламентарий отметил, что данная идея оправдана ситуацией, сложившейся на фоне пандемии. 

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