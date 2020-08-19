Врач рассказал о признаках нехватки витамина В12

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Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о признаках нехватки витамина В12.
Врач рассказал о признаках нехватки витамина В12
  • Pixabay

«Поскольку анализ крови является банальной процедурой сейчас, лучше ориентироваться на него», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, на так называемый малиновый язык обращают внимание в последнюю очередь.

Среди других симптомов — слабость, быстрая утомляемость, головокружение.

Гинзбург также отметил, что навредить витаминами организму очень сложно, поскольку их передозировка — достаточно редкое явление.

Ранее врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова в беседе с порталом «Москва 24» дала рекомендации по употреблению мёда в пищу.

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