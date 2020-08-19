В Тюменской области от укусов клещей пострадали 17 тысяч человек

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Роспотребнадзор Тюменской области зафиксировал в крае свыше 17 тыс. пострадавших от укусов клещей, среди них дети до 14 лет.

Об этом сообщает megatyumen.ru по данным регионального управления Роспотребнадзора.

За медицинской помощью в области обратились 17 991 человек, из них больше 3 тыс. — дети до 14 лет.

На территории региона зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефалитом и 39 — клещевым боррелиозом.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич рассказал, что делать при обнаружении клеща.

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