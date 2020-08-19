Власти Москвы рассказали о ситуации с субсидиями компаниям

Из бюджета Москвы по итогам прошедшей недели выделено 60,7 млн рублей на субсидии московским компаниям, работающим по франшизе.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В конце августа в столице завершится второй этап приёма заявок на субсидии для бизнеса, который стартовал 10 июля.

Одобрены субсидии для рекордного числа предпринимателей, работающих по франшизе.

По итогам прошедшей недели отраслевые комиссии одобрили 102 заявки.

«Это примерно в два раза больше средних показателей по предыдущим заседаниям. Кроме того, впервые принято решение о выделении денежных средств сразу для рекордного количества франчайзи: их получат 53 компании», — цитирует издание главу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Всего к этому моменту одобрено 737 обращений о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму 835 млн рублей.

40 субъектов малого и среднего бизнеса получат деньги, чтобы компенсировать затраты на участие в выставках и отраслевых мероприятиях на общую сумму 8,98 млн рублей.

Как сообщала НСН в июле, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.