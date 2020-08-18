В Национальном родительском комитете дали рекомендации по подготовке к 1 сентября

Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец дала рекомендации по подготовке к 1 сентября.

Об этом сообщает Nation News.

«Субсидии на приобретение школьной формы у нас нет. Дело усугубляется тем, что канцтовары подорожали почти на 50%. Сэкономить сильно не получится. Я бы рекомендовала родителям, не успевшим купить в складчину, не пороть горячку, а купить форму после начала учебного года. Тогда начнутся скидки», — заявила Волынец на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

По её словам, также существуют благотворительные организации, которые занимаются обменом детских вещей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.