Закрытый участок Сокольнической линии откроют 18 августа

Закрытый на ремонт участок Сокольнической линии московского метро откроют во вторник, 18 августа, на два дня раньше намеченного срока. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«Уже завтра утром мы досрочно открываем станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», которые закрывали для работ по устройству бесстыкового пути», — говорится в сообщении в Telegram.

В пресс-службе уточнили, что на участке был выполнен большой объём работ в кратчайшие сроки: произведена сварка почти 1200 стыков на 15 км пути.

Ранее сообщалось, что несколько станций Сокольнической линии будут закрыты для пассажиров с 15 по 19 августа.