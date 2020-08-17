Закрытый участок Сокольнической линии откроют 18 августа
- © Е. Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
«Уже завтра утром мы досрочно открываем станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», которые закрывали для работ по устройству бесстыкового пути», — говорится в сообщении в Telegram.
В пресс-службе уточнили, что на участке был выполнен большой объём работ в кратчайшие сроки: произведена сварка почти 1200 стыков на 15 км пути.
Ранее сообщалось, что несколько станций Сокольнической линии будут закрыты для пассажиров с 15 по 19 августа.