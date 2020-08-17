Более 10 тысяч военнослужащих выздоровели после COVID-19 в России
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 26 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 007», — указывается в тексте.
В оборонном ведомстве уточнили, что более 33,2 тыс. военных снято с медицинского контроля по COVID-19.
Накануне сообщалось о выздоровлении 53 российских военнослужащих от коронавируса.