Больницы Оренбургской области возобновили плановую госпитализацию с понедельника, 17 августа.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на распоряжение регионального министра здравоохранения Татьяны Савиновой.

Процедура осуществляется с соблюдением мер противоэпидемической безопасности. В частности, пациенты должны предварительно сдать тест на COVID-19, а главным врачам нужно обеспечить строгое разделение потоков пациентов по профилю заболевания.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге возобновил штатную работу госпиталь для ветеранов войн. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Медучреждение — седьмое в городе, приступившее к штатной работе после временного перепрофилирования в инфекционный госпиталь.

Ранее сообщалось, что на Камчатке больницы возобновляют плановую госпитализацию.