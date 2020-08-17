Диетолог дала рекомендации по питанию для улучшения настроения

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Врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.
Диетолог дала рекомендации по питанию для улучшения настроения
  • Pixabay

В беседе с ФАН она выразила мнение, что проблем со здоровьем не будет, если питаться разнообразно.

«Фенилэтиламин содержится в шоколаде и газированных напитках. Эти продукты смогут повысить настроение и поддерживать его на коротком отрезке времени. Но когда речь идёт газированных напитках, то фенилэтиламина в них много, а из-за этого подавляется выработка собственного гормона», — сказала эксперт.

По её словам, лучше не злоупотреблять рафинированными продуктами и потреблением шоколада.

Если говорить о полезных продуктах, то Королёва советует предпочитать продукты растительного и животного происхождения.

«Речь идёт о мясе, рыбе, птице, а также о бобовых, семенах и орехах. Они формируют сами гормоны. Кроме того, нормальный гормональный фон создаётся за счёт полезных жиров, поскольку они принимают участие в формировании серотониновых молекул», — пояснила она.

Кроме того, сообщила эксперт, антиоксиданты можно получить из состава ярких красных, жёлтых и оранжевых овощей и фруктов.

Ранее Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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