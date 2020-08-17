В Тверской области рассказали об акции «Вахта памяти»

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В городе Белом Тверской области в рамках акции «Вахта памяти» торжественно перезахоронили останки 30 погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Тверской области рассказали об акции «Вахта памяти»
  • © АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Об этом сообщает РИА «Время Н» по данным пресс-службы компании АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Предприятие оказывает содействие нижегородскому поисковому отряду «Курган».

С середины июля отряд вёл поиск, идентификацию останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной воны. Проведение раскопок осложнялось нестабильной погодой и заболоченной местностью. По итогам работы отряда «Курган» в 2020 году обнаружены и подняты останки 30 бойцов.

Ранее «Крыминформ» сообщал о перезахоронении останков 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в Крыму.

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