В Тверской области рассказали об акции «Вахта памяти»
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Об этом сообщает РИА «Время Н» по данным пресс-службы компании АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Предприятие оказывает содействие нижегородскому поисковому отряду «Курган».
С середины июля отряд вёл поиск, идентификацию останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной воны. Проведение раскопок осложнялось нестабильной погодой и заболоченной местностью. По итогам работы отряда «Курган» в 2020 году обнаружены и подняты останки 30 бойцов.
Ранее «Крыминформ» сообщал о перезахоронении останков 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в Крыму.