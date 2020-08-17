В Москве 500 выпускников колледжей и вузов пройдут оплачиваемую стажировку в поликлиниках

В Москве 500 выпускников колледжей и вузов пройдут оплачиваемую стажировку в более чем 70 поликлиниках.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях. Начинающих специалистов ждут во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках города. Всего в программе стажировок задействовано более 70 медучреждений», — говорится в сообщении.

Как уточняется, программа стажировки длится три месяца. Участники будут получать зарплату в размере 20 тыс. рублей в месяц.

Для участия необходимо до 10 сентября оставить заявку на портале «Москва — добрый город».

Ранее сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Москве запустили стажировки в учреждениях соцсферы для выпускников вузов и колледжей.