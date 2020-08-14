В Амурской области провели учения железнодорожных войск

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В Амурской области состоялись учения железнодорожных войск Восточного военного округа.
В Амурской области провели учения железнодорожных войск
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Об этом сообщает ОТР.

«Диверсионно-разведывательной группой противника были уничтожены мосты через реку Зея города Свободного. Мною принято решение восстановления движения поездов с помощью строительства паромной переправы», — заявил командир железнодорожного соединения ВВО Виталий Климович.

К занятиям привлекли 800 военнослужащих и более 200 единиц техники.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.

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