В Амурской области провели учения железнодорожных войск
- © ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Об этом сообщает ОТР.
«Диверсионно-разведывательной группой противника были уничтожены мосты через реку Зея города Свободного. Мною принято решение восстановления движения поездов с помощью строительства паромной переправы», — заявил командир железнодорожного соединения ВВО Виталий Климович.
К занятиям привлекли 800 военнослужащих и более 200 единиц техники.
24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.