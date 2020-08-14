В Тюменской области задержали мужчину, скрывавшегося от полиции с 2015 года

Короткая ссылка
В Тюменской области задержали мужчину, который скрывался от полиции с 2015 года.
В Тюменской области задержали мужчину, скрывавшегося от полиции с 2015 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В январе 2015 года в Тобольске злоумышленник зашёл в салон сотовой связи и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему несколько телефонов. Сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.

Впоследствии выяснилось, что мужчина скрывался на территории Ульяновской области, затем — в Краснодаре.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области не прекращали работы по установлению личности и местоположения подозреваемого. После поступления информации о том, где находится злоумышленник, тюменские оперативники вылетели в Краснодар и во взаимодействии с местными коллегами задержали тоболяка на съёмной квартире», — заявили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в петербургском аэропорту Пулково задержали пассажира из Калининграда, находившегося в федеральном розыске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить