В Тюменской области задержали мужчину, скрывавшегося от полиции с 2015 года

В Тюменской области задержали мужчину, который скрывался от полиции с 2015 года.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В январе 2015 года в Тобольске злоумышленник зашёл в салон сотовой связи и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему несколько телефонов. Сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.

Впоследствии выяснилось, что мужчина скрывался на территории Ульяновской области, затем — в Краснодаре.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области не прекращали работы по установлению личности и местоположения подозреваемого. После поступления информации о том, где находится злоумышленник, тюменские оперативники вылетели в Краснодар и во взаимодействии с местными коллегами задержали тоболяка на съёмной квартире», — заявили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в петербургском аэропорту Пулково задержали пассажира из Калининграда, находившегося в федеральном розыске.