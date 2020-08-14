Два Ту-160 вернулись с Чукотки в Саратовскую область
- РИА Новости
«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе лётно-тактического учения дальней авиации выполнили перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.
Маршрут перелёта проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.
«В ходе мероприятия экипажи самолётов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми», — добавили в министерстве.
11 августа в рамках учений два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на аэродром Анадырь на Чукотке.