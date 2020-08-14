Два Ту-160 вернулись с Чукотки в Саратовскую область

Короткая ссылка
Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировались с Чукотки в Саратовскую область, по пути выполнив пуски ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Два Ту-160 вернулись с Чукотки в Саратовскую область
  • РИА Новости

«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе лётно-тактического учения дальней авиации выполнили перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

Маршрут перелёта проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

«В ходе мероприятия экипажи самолётов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми», — добавили в министерстве.

11 августа в рамках учений два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на аэродром Анадырь на Чукотке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить