Два Ту-160 вернулись с Чукотки в Саратовскую область

Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировались с Чукотки в Саратовскую область, по пути выполнив пуски ракет. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе лётно-тактического учения дальней авиации выполнили перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

Маршрут перелёта проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

«В ходе мероприятия экипажи самолётов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми», — добавили в министерстве.

11 августа в рамках учений два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на аэродром Анадырь на Чукотке.