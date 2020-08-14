В Удмуртии бесплатным горячим питанием обеспечат 87 тысяч школьников

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В Удмуртии бесплатным горячим питанием обеспечат 87 тыс. школьников, в республике разрабатывают единое меню для образовательных учреждений.

Об этом сообщает «Сусанин» со ссылкой на данные пресс-службы Госсовета Удмуртской Республики.

С февраля в Удмуртии начался мониторинг пищевых блоков образовательных организаций.

«За это время был произведён ремонт, закуплено новое технологическое оборудование. Сейчас разрабатывается единое меню для всех школ республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России Андрей Родионов рассказал об уровне готовности российских образовательных учреждений к обеспечению школьников горячим питанием с 1 сентября.

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