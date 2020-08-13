Психолог дала рекомендации по подготовке ребёнка к школе

Психолог Наталья Малышева дала рекомендации по подготовке ребёнка к школе.

«На самом деле негативное отношение к процессу обучения формирует семья. Небольшой процент учеников воспринимает начало учебного года радостно и с желанием. Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что «эта каторга на 11 лет», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, с первых дней школьной жизни детям нужно пояснять, что это важный этап.

Эксперт также отметила, что школа — это не только получение знаний, но и взаимодействие с коллективом.

«Если вашему ребёнку некомфортно в классе, частые конфликты — меняйте класс или школу. Или переходите на самообразование», — посоветовала она.

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