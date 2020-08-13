В Ленобласти нашли место падения самолёта времён Великой Отечественной войны

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Вологодские поисковики нашли в Ленинградской области место падения самолёта времён Великой Отечественной войны.
В Ленобласти нашли место падения самолёта времён Великой Отечественной войны
  • © Межрегиональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков»

Об этом сообщает ОТР.

По номеру двигателя установлено, что самолёт сбили 26 марта 1943 года.

Также удалось выяснить имя погибшего лётчика — Пётр Якивец. Его останки будут извлечены из-под обломков. Также планируется найти его родственников.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что поисковики нашли останки 17 погибших на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге.

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