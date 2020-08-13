В Ленобласти нашли место падения самолёта времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает ОТР.
По номеру двигателя установлено, что самолёт сбили 26 марта 1943 года.
Также удалось выяснить имя погибшего лётчика — Пётр Якивец. Его останки будут извлечены из-под обломков. Также планируется найти его родственников.
Ранее издание «Невские новости» сообщало, что поисковики нашли останки 17 погибших на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге.