Александровская больница в Петербурге возобновила приём профильных пациентов

Короткая ссылка
Александровская больница в Санкт-Петербурге возобновила приём профильных пациентов.
Александровская больница в Петербурге возобновила приём профильных пациентов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В четверг, 13 августа, заработало отделение онкогематологии и химиотерапии, а также отделение медицинской реабилитации.

С 17 августа станут принимать экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях регионального сосудистого центра.

С 24 августа медики планово возобновят приём в отделения хирургии, челюстно-лицевой хирургии и отделение сочетанной травмы.

В одном из корпусов продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить