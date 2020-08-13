Александровская больница в Петербурге возобновила приём профильных пациентов
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В четверг, 13 августа, заработало отделение онкогематологии и химиотерапии, а также отделение медицинской реабилитации.
С 17 августа станут принимать экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях регионального сосудистого центра.
С 24 августа медики планово возобновят приём в отделения хирургии, челюстно-лицевой хирургии и отделение сочетанной травмы.
В одном из корпусов продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19.
Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.