Германия выдала России обвиняемого в организации преступного сообщества
- РИА Новости
По версии следствия, не позднее мая 2016 года мужчина и его сообщник создали ОПГ. В течение длительного периода времени участники систематически совершали перемещение товаров, в том числе стратегически важных ресурсов, через таможенную границу Таможенного союза.
Это происходило в зоне деятельности таможен Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В мае — ноябре 2016 года ОПГ совершила уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 160 млн рублей.
Мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В апреле 2019 года его задержали в Германии. Теперь в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола он доставлен в Москву.
Ранее сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры России Литва экстрадировала мужчину, обвиняемого в изготовлении и сбыте платёжных документов на 513 млн рублей.