Германия выдала России обвиняемого в организации преступного сообщества

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По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Германии экстрадировали мужчину, обвиняемого по статьям «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём».
Германия выдала России обвиняемого в организации преступного сообщества
  • РИА Новости

По версии следствия, не позднее мая 2016 года мужчина и его сообщник создали ОПГ. В течение длительного периода времени участники систематически совершали перемещение товаров, в том числе стратегически важных ресурсов, через таможенную границу Таможенного союза.

Это происходило в зоне деятельности таможен Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В мае — ноябре 2016 года ОПГ совершила уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 160 млн рублей.

Мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В апреле 2019 года его задержали в Германии. Теперь в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола он доставлен в Москву.

Ранее сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры России Литва экстрадировала мужчину, обвиняемого в изготовлении и сбыте платёжных документов на 513 млн рублей.

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