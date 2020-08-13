На Кубани завершено расследование убийства четырёхлетней девочки

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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Курганинского района. Он обвиняется в убийстве четырёхлетней дочери супруги, совершённом с особой жестокостью, а также в истязании девочки и её малолетнего брата.
На Кубани завершено расследование убийства четырёхлетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый проживал с супругой и её двумя малолетними детьми в станице Темиргоевской.

Вечером 24 августа 2019 года мужчина нанёс малолетней девочке не менее 36 ударов руками по телу и в область головы, мотивируя свои действия воспитанием ребёнка. Жене он запретил обращаться за помощью к врачам.

Через три дня мужчина ещё не менее 15 раз ударил ребёнка руками и резиновым шлангом от стиральной машины.

После этого, так как девочка потеряла сознание, мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив медикам, что ребёнок упал с лестницы. Врачи забрали девочку в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в автомобиле скорой.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России сообщала, что в Саратове перед судом предстанет обвиняемый в убийстве школьницы.

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