В Мурманске 19 августа возобновится работа торговых комплексов и общепита

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В Мурманске 19 августа возобновится работа торговых комплексов, также с этого дня будут сняты ограничения с ресторанов, кафе и баров.
В Мурманске 19 августа возобновится работа торговых комплексов и общепита
  • Pixabay

Как сообщает Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба, это пока не коснётся фуд-кортов.

«Заработают бассейны с заполняемостью 50%. Кроме того, будет возобновлена плановая помощь в медучреждениях»,  — цитирует издание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Режим повышенной готовности в области из-за коронавируса продлён до 1 сентября.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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