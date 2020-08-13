В Мурманске 19 августа возобновится работа торговых комплексов и общепита

В Мурманске 19 августа возобновится работа торговых комплексов, также с этого дня будут сняты ограничения с ресторанов, кафе и баров.

Как сообщает Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба, это пока не коснётся фуд-кортов.

«Заработают бассейны с заполняемостью 50%. Кроме того, будет возобновлена плановая помощь в медучреждениях», — цитирует издание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Режим повышенной готовности в области из-за коронавируса продлён до 1 сентября.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.