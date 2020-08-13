В Тюменской области рассказали о реализации проекта «Городская среда»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального представительства проекта «Городская среда».
Речь идёт об объектах в Тюмени, а также реализации проектов, ставших победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, — это 27 дворов и четыре общественных пространства.
«Для обратной связи с жителями городов Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Уватского и Тюменского муниципальных районов функционируют интернет-порталы «Тюмень — наш дом», «Наш дом» и «#СоздайУват». Создан и успешно действует сервис электронных опросов «Я решаю!», в том числе через мобильное приложение», — цитирует издание депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева.
По всем объектам работы идут полным ходом, по двум в Тюмени работы уже завершены.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» в Ижевске на благоустройство сквера запланировано потратить более 4 млн рублей.