В Тюменской области рассказали о реализации проекта «Городская среда»

В Тюменской области на проект «Городская среда» планируют потратить около 125 млн рублей из федерального бюджета и около 600 млн рублей из областного.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального представительства проекта «Городская среда».

Речь идёт об объектах в Тюмени, а также реализации проектов, ставших победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, — это 27 дворов и четыре общественных пространства.

«Для обратной связи с жителями городов Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Уватского и Тюменского муниципальных районов функционируют интернет-порталы «Тюмень — наш дом», «Наш дом» и «#СоздайУват». Создан и успешно действует сервис электронных опросов «Я решаю!», в том числе через мобильное приложение», — цитирует издание депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева.

По всем объектам работы идут полным ходом, по двум в Тюмени работы уже завершены.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» в Ижевске на благоустройство сквера запланировано потратить более 4 млн рублей.