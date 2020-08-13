В Тюменской области рассказали о реализации проекта «Городская среда»

Короткая ссылка
В Тюменской области на проект «Городская среда» планируют потратить около 125 млн рублей из федерального бюджета и около 600 млн рублей из областного.
В Тюменской области рассказали о реализации проекта «Городская среда»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального представительства проекта «Городская среда».

Речь идёт об объектах в Тюмени, а также реализации проектов, ставших победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, — это 27 дворов и четыре общественных пространства.

«Для обратной связи с жителями городов Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Уватского и Тюменского муниципальных районов функционируют интернет-порталы «Тюмень — наш дом», «Наш дом» и «#СоздайУват». Создан и успешно действует сервис электронных опросов «Я решаю!», в том числе через мобильное приложение», — цитирует издание депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева.

По всем объектам работы идут полным ходом, по двум в Тюмени работы уже завершены.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» в Ижевске на благоустройство сквера запланировано потратить более 4 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить