У побережья Хабаровского края пропала яхта

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У побережья Хабаровского края пропала яхта «Барыня», на её борту могут находится три человека, на поиски отправлен вертолёт.
У побережья Хабаровского края пропала яхта
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным, судно пропало 31.07.2020 в акватории Татарского пролива при движении по маршруту п. Нельма - г. Советская Гавань», — указано в тексте.

Отмечается, что ранее применение авиации было невозможно из-за штормовой погоды.

На борту вертолёта Ми-8 спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

30 июля стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в связи с поисками самолёта Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из посёлка Кырен, введён в Тункинском районе Бурятии.

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