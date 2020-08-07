Эксперт оценил предложение изменить требования к автомобильной аптечке

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев прокомментировал сообщение о том, что Минздрав России подготовил проект новых требований к автомобильной аптечке.
Эксперт оценил предложение изменить требования к автомобильной аптечке
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Я считаю, что большинство людей гораздо быстрее сообразят, что делать со стерильными салфетками, чем с бинтами стерильными», — цитирует Архиреева «ПолитЭксперт».

По его словам, упаковки стерильных и нестерильных бинтов не очень отличаются друг от друга, и в случае ДТП, в сложных ситуациях, люди могут не понять, какой бинт используют.

Как считает Архиреев, авторы инициативы отталкивались от текущих реалий и статистики.

Согласно проекту, в аптечку предлагается добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. По замыслу разработчиков, они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Размер рулонного лейкопластыря должен быть увеличен с 1 х 250 до 2 х 500 см. В аптечку необходимо добавить две медицинские трёхслойные маски и увеличить число перчаток до двух пар.

Ранее Newinform сообщал, что продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6,8% в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить