Эксперт оценил предложение изменить требования к автомобильной аптечке

Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев прокомментировал сообщение о том, что Минздрав России подготовил проект новых требований к автомобильной аптечке.

«Я считаю, что большинство людей гораздо быстрее сообразят, что делать со стерильными салфетками, чем с бинтами стерильными», — цитирует Архиреева «ПолитЭксперт».

По его словам, упаковки стерильных и нестерильных бинтов не очень отличаются друг от друга, и в случае ДТП, в сложных ситуациях, люди могут не понять, какой бинт используют.

Как считает Архиреев, авторы инициативы отталкивались от текущих реалий и статистики.

Согласно проекту, в аптечку предлагается добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. По замыслу разработчиков, они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Размер рулонного лейкопластыря должен быть увеличен с 1 х 250 до 2 х 500 см. В аптечку необходимо добавить две медицинские трёхслойные маски и увеличить число перчаток до двух пар.

Ранее Newinform сообщал, что продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 6,8% в июле.