Власти Подмосковья рассказали о мерах санитарной безопасности в школах

Перед началом учебного сезона меры санитарной безопасности во всех школах Подмосковья будут продуманы до мелочей, заявили в пресс-службе Министерства образования области.

Как сообщает телеканал «360», таких мер уже более 1,5 тыс.

Так, педагогам и ученикам будут измерять температуру при входе в школу. Также планируется нанесение специальной разметки, чтобы всем было проще соблюдать социальную дистанцию. Ещё в школах установят антисептики и сделают обязательным проветривание классов.

Директорам поручили с пристальным вниманием отнестись к безопасности детей и взрослых.

«Эта работа на особом контроле в правительстве Подмосковья», — сообщили в пресс-службе.

Ранее издание «Новый Севастополь» рассказало, что все севастопольские школы проинспектируют перед началом учебного года.