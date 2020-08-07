Власти Подмосковья рассказали о мерах санитарной безопасности в школах

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Перед началом учебного сезона меры санитарной безопасности во всех школах Подмосковья будут продуманы до мелочей, заявили в пресс-службе Министерства образования области.
Власти Подмосковья рассказали о мерах санитарной безопасности в школах
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», таких мер уже более 1,5 тыс.

Так, педагогам и ученикам будут измерять температуру при входе в школу. Также планируется нанесение специальной разметки, чтобы всем было проще соблюдать социальную дистанцию. Ещё в школах установят антисептики и сделают обязательным проветривание классов.

Директорам поручили с пристальным вниманием отнестись к безопасности детей и взрослых.

«Эта работа на особом контроле в правительстве Подмосковья», — сообщили в пресс-службе.

Ранее издание «Новый Севастополь» рассказало, что все севастопольские школы проинспектируют перед началом учебного года.

 

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