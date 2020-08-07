Минздрав отреагировал на сообщения о вакцинации чиновников от COVID-19
- РИА Новости
По его словам, проведение вакцинации населения возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке.
«Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — сказал он.
Ранее, как уточняет агентство, Bloomberg писало, что ряд медицинских работников и чиновников в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной центра имени Гамалеи, регистрация которой ожидается на следующей неделе.
1 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной центром имени Гамалеи.
Как заявляли в министерстве, регистрация вакцины состоится 12 августа.