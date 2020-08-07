Минздрав отреагировал на сообщения о вакцинации чиновников от COVID-19

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Информация о начавшейся вакцинации медиков и чиновников против коронавирусной инфекции COVID-19 не соответствует действительности. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил руководитель пресс-службы Минздрава России Максим Радецкий.
Минздрав отреагировал на сообщения о вакцинации чиновников от COVID-19
  • РИА Новости

По его словам, проведение вакцинации населения возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке.

«Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — сказал он.

Ранее, как уточняет агентство, Bloomberg писало, что ряд медицинских работников и чиновников в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной центра имени Гамалеи, регистрация которой ожидается на следующей неделе.

1 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной центром имени Гамалеи.

Как заявляли в министерстве, регистрация вакцины состоится 12 августа.

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