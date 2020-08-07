Колокольцев представил нового руководителя УМВД России по Рязанской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу УМВД по Рязанской области нового руководителя — генерал-майора полиции Владимира Алая.

Об этом сообщает mk.ru.

Колокольцев охарактеризовал Алая как боевого офицера и отметил, что почти 40 лет тот посвятил службе в органах внутренних дел. Награждён государственными наградами, в числе которых ордена «За личное мужество» и Александра Невского.

Глава МВД России также обозначил необходимость наращения усилий в сфере профилактики правонарушений. Кроме того, Колокольцев подчеркнул, что в регионе раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений заметно превышает среднероссийские показатели.

Есть позитивная динамика в выявлении противоправных деяний в сфере экономики.

«Вместе с тем нужны более результативные меры по обеспечению возмещения материального ущерба по делам экономической и коррупционной направленности», — сказал министр.

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