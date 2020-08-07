Колокольцев представил нового руководителя УМВД России по Рязанской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
Колокольцев охарактеризовал Алая как боевого офицера и отметил, что почти 40 лет тот посвятил службе в органах внутренних дел. Награждён государственными наградами, в числе которых ордена «За личное мужество» и Александра Невского.
Глава МВД России также обозначил необходимость наращения усилий в сфере профилактики правонарушений. Кроме того, Колокольцев подчеркнул, что в регионе раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений заметно превышает среднероссийские показатели.
Есть позитивная динамика в выявлении противоправных деяний в сфере экономики.
«Вместе с тем нужны более результативные меры по обеспечению возмещения материального ущерба по делам экономической и коррупционной направленности», — сказал министр.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее назначили исполняющего обязанности руководителя республиканского СУ СК России. Им стал Альберт Абрамян.