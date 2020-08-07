На Ставрополье провели свыше 308 тысяч тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае продолжается работа по выявлению новых случаев коронавируса. Уже проведено более 308 тыс. тестов на COVID-19.
На Ставрополье провели свыше 308 тысяч тестов на COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

По словам губернатор региона Владимира Владимирова, охват тестирования набирает обороты и не снижается. За прошедшие сутки выявили 104 новых случая заболевания.

«С начала недели мы несколько расширили охват тестированием, которое помогает выявлять новые случаи заражения. Всем заболевшим оказывается медпомощь», — отметил Владимиров.

Ранее доктор медицинских наук Николай Говорин, зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.

 

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