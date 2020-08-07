На Ставрополье провели свыше 308 тысяч тестов на COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
По словам губернатор региона Владимира Владимирова, охват тестирования набирает обороты и не снижается. За прошедшие сутки выявили 104 новых случая заболевания.
«С начала недели мы несколько расширили охват тестированием, которое помогает выявлять новые случаи заражения. Всем заболевшим оказывается медпомощь», — отметил Владимиров.
Ранее доктор медицинских наук Николай Говорин, зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.