За убийство в московском метро 11-летней давности задержан мужчина

Московская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пассажира столичного метро 11 лет назад.

Как сообщает столичное ГУ МВД, 28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в вагоне поезда, следовавшего в перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, на фоне внезапно возникшего конфликта с пассажиром нанёс последнему ножевое ранение в область брюшной полости. Пострадавший скончался в больнице на следующий день. Было возбуждено уголовное дело.

«В результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили местонахождение фигуранта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.