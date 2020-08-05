За убийство в московском метро 11-летней давности задержан мужчина

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Московская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пассажира столичного метро 11 лет назад.
За убийство в московском метро 11-летней давности задержан мужчина
  • РИА Новости

Как сообщает столичное ГУ МВД, 28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в вагоне поезда, следовавшего в перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, на фоне внезапно возникшего конфликта с пассажиром нанёс последнему ножевое ранение в область брюшной полости. Пострадавший скончался в больнице на следующий день. Было возбуждено уголовное дело.

«В результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили местонахождение фигуранта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.

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