В СФ поддержали инициативу о профпереподготовке для женщин в декрете

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В Совете Федераций поддержали инициативу профпереподготовки женщин в декретном отпуске.
В СФ поддержали инициативу о профпереподготовке для женщин в декрете
  • Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Москвой 24» прокомментировал законопроект.

Центры занятости обяжут направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на обучение по востребованным профессиям.

«Работодатель обязан сохранить за своим сотрудником рабочее место на время декретного отпуска. Но за три года может утечь много воды, может модернизироваться специализация, могут измениться требования. Работодатель скажет, мол, «теперь у нас другая техника и поэтому мы тебя взять обратно не сможем», а повышение квалификации позволит избежать таких моментов», — цитирует издание парламентария.

Рязанский отметил, что данный законопроект в большей степени ориентирован на административные формальности, связанные с центрами занятости. На данный момент они могут отказать женщине, сославшись на нехватку бюджетных средств или на отсутствие договора с тем или иным учебным заведением.

В марте телеканал «360» рассказал о программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для женщин, находящихся в декретном отпуске в Московской области.

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