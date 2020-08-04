В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии
- РИА Новости
- © Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
«На территории Якутии действуют 75 природных пожаров на общей площади 257,056 тыс. гектар», — цитирует Интерфакс сообщение.
Отмечается, что сложная обстановка сохраняется в селе Сватай Среднеколымского района, который в прошедшие дни был окутан дымом из-за лесных пожаров.
Ранее Генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах.
28 июля URA.RU сообщало, что дым от лесных пожаров дошёл до Челябинска. В городе чувствовался запах гари.