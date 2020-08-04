В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии

Природные пожары в Якутии зафиксированы на площади 257 тыс. гектар, за сутки к тушению привлекались более 700 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

РИА Новости

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«На территории Якутии действуют 75 природных пожаров на общей площади 257,056 тыс. гектар», — цитирует Интерфакс сообщение. Отмечается, что сложная обстановка сохраняется в селе Сватай Среднеколымского района, который в прошедшие дни был окутан дымом из-за лесных пожаров. Ранее Генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах. 28 июля URA.RU сообщало, что дым от лесных пожаров дошёл до Челябинска. В городе чувствовался запах гари.