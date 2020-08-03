В Карелии завели дело по факту распространения наркотиков

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В Карелии завели уголовное дело по факту распространения наркотических средств.
В Карелии завели дело по факту распространения наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

Незаконным бизнесом занимались жители Ярославской, Костромской и Ленинградской областей, а также граждане сопредельного государства. Им от 20 до 27 лет. Фигуранты вовлекали в преступную деятельность и жителей Карелии.

Всего задержаны 12 членов банды. Им инкриминируется более 80 эпизодов преступной деятельности.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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