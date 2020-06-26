В Оренбургской области рассказали о ситуации с COVID-19

В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

За сутки скончались двое пациентов с COVID-19 — 63-летний мужчина из Первомайского района и 81-летняя женщина из Бузулука. У обоих на фоне инфекции развилась пневмония.

В настоящее время в COVID-центрах региона находятся 512 пациентов. В тяжёлом состоянии — 37.

За время пандемии заболевание выявили почти у 3,5 тыс. жителей. Из них 2,6 тыс. выздоровели.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.