На Ставрополье рассказали о подготовке к голосованию среди пожилых людей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе развернули масштабную работу для того, чтобы находящиеся в группе риска по коронавирусу жители могли проголосовать по поправкам к Конституции в условиях 100%-ной безопасности и комфорта.

Как пишет pobeda26.ru, в регионе по поручению губернатора проводят обзвон граждан старше 60 лет, чтобы узнать, как они планируют участвовать в общероссийском голосовании: с выходом на участок либо на дому.

В Ставропольском крае развёрнуто 600 каналов интернет-телефонии, одновременно работают 597 операторов.

Кроме того, в регионе задействованы десятки специалистов в муниципальных образованиях и операторы второй линии, которые принимают звонки.

Также добровольцы общественного корпуса «Волонтёры Конституции» и волонтёры акции #МыВместе для минимизации риска заболевания пожилых граждан объясняют им по телефону о преимуществах голосования на дому.

Владимиров рассказал, что более 75% опрошенных заявили о желании голосовать на дому.

Ранее сообщалось, что тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве прошло штатно.