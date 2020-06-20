Ещё два отделения больницы Пермского края закрыты на карантин
- © neperm.ru
Об этом говорится в сообщении краевого Минздрава.
«Ещё два отделения больницы им. Вагнера в Березниках переведены на карантин по COVID-19», — указано в тексте.
Отмечается, что на карантин закрыты онкологическое и урологическое отделения.
Ранее на карантинный режим были переведены пять отделений: пульмонологическое, инфекционное, неотложной хирургии, кардиология и терапия.
Ранее министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала о ходе снятия ограничительных мер.