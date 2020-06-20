Ещё два отделения больницы Пермского края закрыты на карантин

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Ещё два отделения Березниковской больницы Пермского края были закрыты на карантин, после того как коронавирус обнаружили у работника и пациента.
Ещё два отделения больницы Пермского края закрыты на карантин
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Об этом говорится в сообщении краевого Минздрава.

«Ещё два отделения больницы им. Вагнера в Березниках переведены на карантин по COVID-19», — указано в тексте.

Отмечается, что на карантин закрыты онкологическое и урологическое отделения.

Ранее на карантинный режим были переведены пять отделений: пульмонологическое, инфекционное, неотложной хирургии, кардиология и терапия.

Ранее министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала о ходе снятия ограничительных мер.

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