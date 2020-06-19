В Подмосковье обсудили развитие туризма

В Московской области обсудили развитие туризма.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Андрей Воробьёв проверил ход работ по благоустройству Коломны и провёл встречу с предпринимателями из туротрасли.

«Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы все наши города вздохнули в части туризма, малого и среднего бизнеса, услуг. Для нас всё это имеет, конечно, определяющее значение», — сказал он.

По его словам, туризм получит поддержку.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани откроются отели, гостиницы и детские здравницы.