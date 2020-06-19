В России отложили учения по устойчивости работы интернета

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В России отложили учения по устойчивости работы интернета из-за ситуации с коронавирусом. Ранее их планировали провести 20 июня, однако пандемия не позволила подготовиться к ним, сообщили в Минкомсвязи.
В России отложили учения по устойчивости работы интернета
  • Pixabay

«Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Учения возобновят с учётом оценки обстановки, добавили там.

В 2020 году были запланированы четыре учения — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.

В марте учения также были отложены.

20 марта планировалось отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

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