Многодетной семье из Оренбургской области вернули изъятых опекой детей
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«Сегодня все дети вернулись в семью. Они пока будут жить у бабушки в Орске, а в доме проведут ремонт», — приводит сообщение РИА Новости.
В правительстве Оренбургской области также сообщили, что родители согласились взаимодействовать с социальными службами и обещали записать детей в школу и детский сад.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал оказать поддержку многодетной семье.
25 мая сотрудники полиции и опеки забрали четверых детей у 26-летней жительницы посёлка Тюльпанный Алёны Лихтенвальд и её мужа Николая Самороки «в связи с риском обрушения потолочных конструкций» в их доме.
Органы опеки Оренбургской области также подали иск об ограничении их в родительских правах.
Подробнее — в материале RT.