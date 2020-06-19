Многодетной семье из Оренбургской области вернули изъятых опекой детей

Многодетной семье из посёлка Тюльпанный Оренбургской области вернули четверых детей, изъятых 25 мая органами опеки. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Сегодня все дети вернулись в семью. Они пока будут жить у бабушки в Орске, а в доме проведут ремонт», — приводит сообщение РИА Новости.

В правительстве Оренбургской области также сообщили, что родители согласились взаимодействовать с социальными службами и обещали записать детей в школу и детский сад.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал оказать поддержку многодетной семье.

25 мая сотрудники полиции и опеки забрали четверых детей у 26-летней жительницы посёлка Тюльпанный Алёны Лихтенвальд и её мужа Николая Самороки «в связи с риском обрушения потолочных конструкций» в их доме.

Органы опеки Оренбургской области также подали иск об ограничении их в родительских правах.

Подробнее — в материале RT.