В Тюменской области рассказали о работе по реализации жилищных программ

В Тюменской области рассказали о работе по реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на Главное управление строительства по региону.

Одна из приоритетных задач — предоставление субсидий и льготных займов для приобретения жилья. В 2020 году свидетельства о праве получения социальных выплат выданы 430 молодым семьям, 108 из которых уже получили средства.

Ещё одно направление — строительство. За год планируется ввести в эксплуатацию почти 1,8 млн кв. м жилья.

«В рамках регионального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» до 2024 года в Тюменской области необходимо ввести более 11 млн кв. м жилья», — отметили в управлении.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.