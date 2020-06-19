В Москве пройдёт онлайн-фестиваль «Гид по выбору карьеры»
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, к участию в фестивале приглашаются ученики 6—11-х классов, которые ещё не определились с выбором профессии, а также их родители.
«Эксперты помогут школьникам сориентироваться на рынке труда и выбрать специальности, которые будут востребованы в течение ближайших десятилетий. На тематических вебинарах слушателей познакомят с передовыми отраслями и инновационными технологиями», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Отмечается, что фестиваль пройдёт 19 июня на интерактивной образовательной платформе комплекса.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова в беседе с ФАН заявила о необходимости разработки актуальных профориентированных школьных программ.