Психотерапевт рассказал о профессиональном выгорании

Психотерапевт Равиль Назыров рассказал о профессиональном выгорании и его стадиях, а также дал рекомендации по избавлению от этого синдрома.

В беседе с Inforeactor он отметил, что по классификации ВОЗ профессиональное выгорание рассматривается как физическое, эмоциональное или мотивационное истощение.

«Под эмоциональным истощением понимается эмоциональная опустошённость и усталость, связанная с работой. Профессиональная деперсонализация — это исключение персонального отношения к работе, циничное отношение к работе и к объектам своего труда. И третий аспект — индукция профессиональных достижений — это возникновение у сотрудников чувства некомпетентности, осознание собственной неуспешности», — пояснил психотерапевт.

Он выделил три группы сотрудников: те, у кого отсутствуют признаки выгорания, люди с факторами риска и с выраженными признаками выгорания.

По словам специалиста, в первом случае можно ограничиться информированием, для второго необходимо наставничество, а в третьем обязательно применение психотерапевтической поддержки.

Ранее психолог, психиатр Владимир Крупин в беседе с Nation News оценил возвращение в офис после режима самоизоляции.