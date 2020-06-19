Прокуратура Ингушетии направила в суд дело об истязаниях семилетней девочки

Прокуратура Ингушетии направила в Сунженский районный суд уголовное дело об истязаниях семилетней девочки.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Генпрокуратуры России.

По данным следствия, с декабря 2018 год по июль 2019 года женщина и её сожитель причиняли ребёнку увечья даже за мелкие провинности. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения, что привело к ампутации руки. У пострадавшей также развилось психическое расстройство.

В настоящее время девочка проживает в Магасе с матерью.

В конце октября 2019 года сообщалось, что законным представителем девочки вместо ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой стала её мать, которую суд не стал лишать родительских прав.

Ранее Newinform сообщал, что в Брянске завели дело из-за издевательств родителей над ребёнком.