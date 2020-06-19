В Минкомсвязи оценили решение о разблокировке Telegram
- Reuters
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что государство давно использует приложение для работы, поскольку в нём накопилась большая аудитория.
«Telegram и так достаточно активно используется всеми государственными органами и всеми заинтересованными для коммуникации. У Telegram большая аудитория. Там, где есть аудитория, осуществляется коммуникация», — пояснил замминистра.
Ранее Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram.
Основатель Telegram Павел Дуров также прокомментировал это решение.