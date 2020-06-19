В Подмосковье разработают онлайн-сервис для продажи бизнеса

В Московской области рассказали о планах по разработке онлайн-сервиса для продажи малого и среднего бизнеса.

Как сообщает телеканал «360», основной задачей разработчиков станет создание цифрового подхода к проведению сделок и поиску инвесторов.

Отмечается, что проект реализуют в особой экономической зоне «Дубна».

По словам министра инвестиций региона Натальи Егоровой, особенностью нового программного обеспечения станет цифровой подход к поиску инвесторов на финансовом рынке.

«А уже полностью готовая инфраструктура ИТЦ поможет компании быстро организовать свою работу. Вместе с тем предприниматели могут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые действуют для резидентов ОЭЗ», — пояснила Егорова.

Как сообщал ранее сайт «Москва 24», заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, смогут претендовать на государственную поддержку.