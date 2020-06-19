В Москве пройдёт акция «Спасибо медработникам»

В Москве в честь Дня медицинского работника пройдёт акция «Спасибо медработникам» в благодарность врачам, медсёстрам, фельдшерам и лаборантам за их преданную работу.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, 21 июня поздравления появятся на Останкинской башне и на фасаде Смоленского моста.

На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах в этот день откроются экспозиции, посвящённые медработникам.

На Трубной и Тверской площадях, а также на Лубянке появятся тематические арт-объекты.

В метро, на платформах МЦК И МЦД с 18 июня звучат поздравления от известных актёров и телеведущих.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что акция «Спасибо врачам» состоится 15—21 июня в Москве.