Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
- РИА Новости
Как отметил Одинцов, иск «сводился к обжалованию закона» о поправке к Конституции от 14 марта №1-ФКЗ, а к компетенции ВС отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов «ниже уровня федерального закона».
«Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют», — пояснил он.
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
Иск был подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком был указан президент России Владимир Путин.
Позднее суд отказался принять иск.