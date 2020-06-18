Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

У Верховного суда нет полномочий рассматривать иск, который оспаривает дату голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил глава управления суда по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов, комментируя отказ судьи принять соответствующий иск.

Как отметил Одинцов, иск «сводился к обжалованию закона» о поправке к Конституции от 14 марта №1-ФКЗ, а к компетенции ВС отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов «ниже уровня федерального закона».

«Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют», — пояснил он.

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.

Иск был подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком был указан президент России Владимир Путин.

Позднее суд отказался принять иск.