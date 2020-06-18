В Подмосковье проверят здоровье абитуриентов перед поступлением в вузы

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что врачи проверят здоровье абитуриентов перед поступлением в высшие учебные заведения.

Как передаёт телеканал «360», до конца июля школьники, окончившие девятые и одиннадцатые классы должны будут получить справку формы 086/у по итогам профилактических осмотров, проведённых с начала года.

«Пора поступления в учебные заведения — это всегда волнительно и для абитуриентов, и для их родителей. В этом году мы решили выдать справки, учитывая эпидемическую ситуацию», — пояснила Светлана Лазарева.

Она уточнила, что справки выдадут в медицинских кабинетах школ.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев рассказал о проведении Единого государственного экзамена.