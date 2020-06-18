Врач дала рекомендации по защите от солнечного удара

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как избежать солнечного удара.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что самое подходящее время для пребывания на солнце — до 12:00 и после 16:00, при этом период с 13:00 до 15:00 специалист назвала самым опасным для человека.

«На пляж не надо выходить в самое пекло. Когда солнечные лучи идут под углом (это восход и закат солнца), большее их количество отражается от поверхности и рассеивается в окружающей среде. Поэтому воздействие ультрафиолетового излучения намного слабее. Загар вы получите, но ожога не будет», — пояснила специалист.

Врач также рекомендовала постепенно готовить кожу к воздействию ультрафиолета, использовать солнцезащитные средства и надевать головной убор.

Ранее директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с газетой «Известия» рассказал, как избежать теплового удара.